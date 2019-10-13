Okula ‘hayalet’ tatili!

BUGÜN NELER OLDU

Batı Afrika ülkesi Gana'da bir lisenin hayalet iddiasıyla kapatılması merak konusu oldu. Ülkenin Yukarı Doğu Bölgesi'ndeki Fumbisi Senior Lisesi'ndeki esrarengiz olaylar bölgenin gündemine oturdu. Yerel basındaki haberlere göre, lisede öğrenim gören bir kız öğrencinin gece saatlerinde bir hayalet gördüğünü iddia ettiği belirtildi. Kız, hayaletten kaçarken yurdun ikinci katından düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir tür "travma" yaşadığı ifade edildi. Daha sonraki günlerde ise 21 kız öğrenci de aynı iddiada bulundu.Öğle yemeği yemeyi reddeden öğrenciler, geceleri isyan çıkarmaya başladı. Okulda daha iyi koşullar ve güvenlik isteyen öğrenciler, müdürün evini taşlayarak bir gece bekçisine saldırdı. Protestoların artması üzerine okul yönetimi harekete geçti. 3news.com sitesindeki haberde, okul yöneticilerinin bu tür söylentilerin artmasıyla yaşanabilecek kargaşayı önlemek için okul kampüsünü kapama kararı aldığı belirtildi. Olay sonrası, bölgede okulun hayalet tarafından sahiplenildiği söylentileri yayıldı. Bazı bölge sakinleri ise bunun ruhani saldırı olduğunu iddia etti.