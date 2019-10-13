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/ terör örgütü 'ta sivilleri hedef aldı!

Terör örgütü /'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Son dakika haberine göre de 24 terörist teslim oldu. Operasyonun başladığı günden beri toplamda 42 köy teröristlerden kurtarıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 14:34
PKK/YPG terör örgütü Cerablus'ta sivilleri hedef aldı!

Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin güneyine saldırdı.

Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW antitank füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden biri kadın 2 kişinin ölümüne, biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

PKK/YPG terör örgütü Cerablus'ta sivilleri hedef aldı

Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı. Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü. YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

HAREKAT TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR: 42 KÖY TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

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PKK/YPG terör örgütü Cerablus'ta sivilleri hedef aldı!
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