Rusya’dan ABD’ye ‘Türkiye vetosu’

BUGÜN NELER OLDU

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunu "durdurması" ve güvenlik kaygılarını "diplomatik kanallarla" çözmesi çağrısı yapan bir açıklama teklifinde bulundu. Ancak Rusya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamaya izin vermedi. ABD'nin hazırladığı ve BMGK üyeleriyle paylaştığı taslak metinde, "Türkiye'nin askeri harekatından ve neden olacağı insani ve güvenlik boyutundan endişe duyulduğu" ve bunun "DEAŞ ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği" savunuluyordu.Suriye'nin "egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü" vurgusu yapılan metinde Suriye'deki krizin askeri yollarla değil BMGK'nin 2254 sayılı kararının uygulanması ile çözülebileceği belirtiliyor. ABD'nin teklif ettiği ortak açıklama metninin üç gün önce teklif ettiği metinden farklı olması ise dikkat çekti. Önceki günkü taslakta Türkiye'ye "Barış Pınarı Harekatı"nı durdurması çağrısı yapılmazken, yeni metinde böyle bir çağrıda bulunuldu. Ayrıca ilk metinde Türkiye'nin güvenlik endişelerinin "meşru" olduğu belirtilirken, değişiklik yapılan metinde "meşru" ifadesine yer verilmedi.BMGK'nın ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.