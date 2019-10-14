ABD Suriye’nin kuzeyinden askerini çekiyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan güçlerinin çekilmesi talimatını verdiğini açıkladı. ABD'nin CBS televizyon kanalına konuşan Esper, "Güvenlik ekibimizle görüşmelerimizin ardından dün akşam (cumartesi) Başkan ile konuştum ve Suriye'nin kuzeyinden güçlerimizin ivedilikle çekilmesi talimatını verdi" diye konuştu. Esper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'la telefon görüşmesi için de "Bizden izin istemedi, 'Gireceğiz' dedi. Suriye'deki Türk ilerleyişinin önüne Amerikan askerini koyamazdık" ifadesini kullandı. Esper, Türkiye ile ilişkilerin önemine de değinerek, "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil" diye konuştu. Washington'da seçmenlerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ise, "Umarım Kürtler bölgeden çekilirler, Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok" şeklinde konuştu. Trump, "Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun" dedi. Trump, YPG/PKK terör örgütünün çekilmesine ilişkinse, "Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor" diye konuştu.