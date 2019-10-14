Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli

ABD'ye giden göçmenlere engeli

'nın güneyindeki Tapachula kentinde Afrika, Karayip ve ülkelerinden gelerek ABD'ye ulaşmak üzere kuzeye hareket eden yüzlerce göçmenden oluşan konvoy, güvenlik güçlerince engellendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:09
ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli

Geçiş vizesi almak üzere aylardır ülkede bekleyen çoğunluğu Afrikalı göçmenlerden oluşan grup, konvoy halinde yürüyerek kuzeye ilerlerken, kentin 32 kilometre kuzeyinde polisin ve ulusal muhafızların müdahalesiyle karşılaştı.

Otobüslere bindirilen göçmenler, yeniden Tapachula'ya getirildi.

Meksika, son aylarda, kendi toprakları üzerinden ABD'ye düzensiz göç akışını önleme çabalarını artırdı.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KONVOYU

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarından ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN