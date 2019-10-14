Almanya’daki Türklere saldırı

BUGÜN NELER OLDU

BarışPınarı Harekatı'nı protesto etmek için Villingen Türk İşçileri Derneğinin bulunduğu caddede yürüyüş yapan terör örgütü YPG/PKK yandaşları, lokalin önünde duran ve protestoculara tepki gösteren iki kişiye saldırdı. Polis, derneği kordon altına alarak terör örgütü yandaşlarının saldırılarından korumaya çalıştı. Saldırının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde ise polisin yetersiz kaldığı ve dernekte bulunanların destek talebine "işimi bana öğretme" karşılığının verildiği görülüyor. Terör örgütü yandaşları Nürnberg'de de bir Türk'e ait markete saldırdı. Saldırı nedeniyle bir kişinin yaralandığı ifade edildi.