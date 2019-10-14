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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 'ten İngiliz moderatöre tarihi ders!

Türkiye'nin Suriye sınırını terör koridorundan temizlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı uluslararası basına önemli açıklamalarda bulunarak tarihe not düştü. İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi ders verdi. Türkiye’nin terör örgütü üyesi ’lı militanları serbest bıraktığını söyleyen moderatöre Aybet,” Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü ’tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz.” ifadelerini kullanarak batı medyasının yalanlarını bir kez daha ortaya çıkardı. İşte o tarihi konuşma...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:25

İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi. Moderatörün, "DAEŞ militanları serbest bırakılıyor" sözlerine karşı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet,"Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak'tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz. DAEŞ saldırılarına, koalisyondaki ülkelerin hepsinden daha çok maruz kaldık" sözleriyle tarihi bir ders verdi. Gülnur Aybet, "DAEŞ militanlarını gönderdiniz şeklindeki bir yalanı ciddi ciddi dile getirmeniz haksızlık. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp. Türkiye'de DAEŞ terörü yüzünden ölen insanlara biraz saygınız olsun. Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşırken hayatını kaybeden askerlerimize biraz saygınız olsun. Bu söylediğiniz korkunç bir yalan" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet'ten İngiliz moderatöre tarihi ders!
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