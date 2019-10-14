Kan donduran son dakika haberi! Yeni doğmuş kız çocuğunu diri diri gömdüler!

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan son dakika olayı adeta kan dondurdu! Canlı halde gömülen yeni doğmuş kız bebek bulundu. Bebek hastanede tedavi altına alındı. Polis, bebeğin doğumdan birkaç dakika sonra ölen bebeğini gömen bir kişi tarafından yaklaşık 90 santimetre derinlikte bir mezarda bulunduğunu açıkladı. Emniyet yetkilileri, "Bebeğe mezar kazarken yaklaşık 90 santimetre derinlikte kürekleri bir toprak kaba çarpmış ve kabı dışarı çıkardıklarında içinde bir bebek olduğunu görmüşler" dedi. Polis, bebeğin ailesini aradıklarını açıkladı.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Cinsiyet ayrımı açısından dünyanın en kötü siciline sahip ülkelerinden biri olan Hindistan'da yaşanan bu olayın perde arkası adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…