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Son dakika: Trump'tan yeni açıklama!

ABD Başkanı sosyal medya üzerinden son dakika açıklamalarda bulundu. Trump; " bizi dahil etmek için 'lıları bırakıyor olabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 15:02

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yeni tweetler attı. İç politikadaki eleştirilere yanıt veren ABD Başkanı "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" açıklamasını yaptı.

Cezaevindeki DAEŞ'liler kaçtı açıklamasını değerlendiren Trump, Avrupa'yı suçladı. Trump, "Avrupa, DAEŞ'e katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. Bizden beklediler. Belki de Kürtler bizi dahil etmek için bir kısmını bırakıyordur" şeklinde konuştu.

Donald Trump, yaptırım açıklamasını yenileyerek, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" dedi.

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Son dakika: Trump'tan yeni açıklama!
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