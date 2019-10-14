YPG/PKK yine kadın ve çocukları hedef aldı

BUGÜN NELER OLDU

Terörörgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW anti-tank füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden biri kadın 2 kişinin ölümüne, biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, daha önce ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristler ile aileleri tuttuğu bir kampı ateşe vererek içeridekilerin kaçışını hazırladı. Rakka iline bağlı Ayn İsa belde merkezindeki kamptaki bir sivil çalışan, "Bugün (Dün) 11.00 sularında örgüt yöneticileri gelip biz sivil çalışanların tümünü kamp alanından çıkardı. Yalnızca kendileri içeride kaldı. 13.30 sularında kamp alanında yangın başladığını ve dumanların yükseldiğini gördük" dedi. Yangının başlamasıyla, kampın DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile daha önce yerinden edilip bölgeye sığınmış sivillerin yaşadığı her iki bölümünden binlerce kişinin kaçtığı görüldü.İngiltere'de İşçi Partisi üyesi parlamenter David Lammy, yalan olduğu ortaya çıkan bir videoyu sosyal medyada paylaşarak YPG/ PKK'lı teröristlerin Türkiye karşıtı kara propagandasına alet oldu. Videoda bir kadın kucağındaki çocuğun öldürüldüğü ileri sürüyor. Ancak çocuğun hareket ettiği görülüyor.