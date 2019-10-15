19 yıl boşuna hapis yattı

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya'da Yüksek Mahkeme, 1995'te cinayetten yargılandığı davada suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildikten 19 yıl sonra suçsuzluğu anlaşılan David Eastman'a 7 milyon Avustralya doları tazminat ödenmesine hükmetti. 1989'da komiser Colin Winchester'ın katil zanlısı olarak tutuklanan kamu görevlisi Eastman 2014'te suçsuz olduğunu ispat etmek için başvuru yapmıştı. Eastman'ın cinayetten hapse girmesine delil olarak sunulan arabasındaki mermi kalıntılarının arabasını kendisinden habersiz tavşan avına götüren arkadaşı Benjamin Smith'in silahından çıktığını anlaşıldı. DIŞ HABERLER