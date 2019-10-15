AB: Türkiye bölgede kilit aktör

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AB Dış İlişkiler Konseyi'nde bir aya gelen üye ülke bakanları, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı. Avrupa Birliği (AB), "Türkiye, AB'nin çok önemli bir ortağı ve aynı zamanda Suriye krizinde ve bölgede kilit aktör. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik kaygıları askeri yollarla değil, uluslararası insancıl hukuka uygun siyasi ve diplomatik yollarla giderilmeli" açıklamasında bulundu. Bildirgede AB'nin askeri harekatın ise kınandığı belirtildi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa'nın Barış Pınarı Harekatı'nı sonlandıracak durumda olmadığını söyledi.