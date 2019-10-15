Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > AB: Türkiye bölgede kilit aktör

: Türkiye bölgede kilit aktör

Giriş Tarihi: 15.10.2019
AB: Türkiye bölgede kilit aktör
AB Dış İlişkiler Konseyi'nde bir aya gelen üye ülke bakanları, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı. Avrupa Birliği (AB), "Türkiye, AB'nin çok önemli bir ortağı ve aynı zamanda Suriye krizinde ve bölgede kilit aktör. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik kaygıları askeri yollarla değil, uluslararası insancıl hukuka uygun siyasi ve diplomatik yollarla giderilmeli" açıklamasında bulundu. Bildirgede AB'nin askeri harekatın ise kınandığı belirtildi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa'nın Barış Pınarı Harekatı'nı sonlandıracak durumda olmadığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB: Türkiye bölgede kilit aktör
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN