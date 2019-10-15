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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 16.40'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ndan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan'ın , Türkiye'nin ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 16.40'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
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