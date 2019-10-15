KKTC Ankara’nın yanında

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen açıklamalarına ilişkin, "Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. KKTC halkı Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanındadır" dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan da "Teröre karşı mücadelesinde ve bu bölgedeki güvenlik risklerine karşı ortaya koyduğu kararlı tutumda Türkiye'nin yanındayız ve bundan sonra da yanında olacağız" diye konuştu.