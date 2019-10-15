Lunapark ünitesinde feci kaza: 1 ölü

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ABD'de düzenlenen bir festivalde, 10 yaşındaki bir kız korkunç bir kazayla hayatını kaybetti. New Jersey'deki Deerfield Township Harvest Festivali'ne giden küçük kız, lunaparkta bindiği Wisdom Super Sizzler adındaki üniteden fırladı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın büyük bir trajedi olduğunu dile getiren festival organizatörleri, gezi alanları ve oyun alanının bir gün süreyle kapatıldığını duyurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DIŞ HABERLER