Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Lunapark ünitesinde feci kaza: 1 ölü

Lunapark ünitesinde feci : 1 ölü

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Lunapark ünitesinde feci kaza: 1 ölü
ABD'de düzenlenen bir festivalde, 10 yaşındaki bir kız korkunç bir kazayla hayatını kaybetti. New Jersey'deki Deerfield Township Harvest Festivali'ne giden küçük kız, lunaparkta bindiği Wisdom Super Sizzler adındaki üniteden fırladı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın büyük bir trajedi olduğunu dile getiren festival organizatörleri, gezi alanları ve oyun alanının bir gün süreyle kapatıldığını duyurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lunapark ünitesinde feci kaza: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN