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: Hiçbir müttefik kadar terör saldırısına uğramadı

Giriş Tarihi: 15.10.2019
NATO: Hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Londra'daki NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuştu. Stoltenberg, "Türkiye NATO için önemli... DEAŞ'a karşı savaşta ihtiyacımız olan birlik beraberliğe zarar verme riskine giriyoruz" dedi. Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı. Başka hiçbir müttefik Ortadoğu kaynaklı istikrarsızlık ve kargaşaya daha fazla maruz kalmadı. Hiçbir müttefik bu kadar Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmıyor" diye konuştu. Stoltenberg "Orada yaşananları anlamanın tek yolu, Türkiye'nin oynadığı rolü de anlamaktan geçiyor. Türkiye sadece DEAŞ'la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi" dedi.
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NATO: Hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı
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