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Abbas Riyad'da Kralı Selman ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'ın başkenti Riyad'da bin Abdulaziz ile görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 17:16

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Riyada'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Abbas, Filistin'in, terörle mücadele konusunda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Abbas ayrıca Suudi Arabistan'ın Filistin'i destekleyici rolünden de övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman da ülkesinin Filistin halkını ve yönetimini destekleyen tutumunu yineleyerek, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması konusundaki meşru haklarını elde etmeleri için her türlü desteği sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dün Riyad'a ulaşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec, Diplomatik İşler Başkanı Danışmanı Mecdi el-Halidi ve Filistin'in Riyad Büyükelçisi Bessam el-Ağa eşlik ediyor.

Abbas'ın Suudi Arabistan ziyaretinin kaç gün süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Abbas Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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