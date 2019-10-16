Ailece bodrumda 9 yıl ölümü beklemişler

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Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır 'dünyanın sonu'nu bekleyen bir aile bulundu. Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçilerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi. Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi. Evin sahibi olan adamın 58 yaşında olduğu çocuklarının ise 16 ila 25 yaşında oldukları, çocukların dünyada kendilerinden başka insanların olup olmadığına dair hiçbir bilgileri olmadığı kaydedildi. Polisin aileyi çiftlikten tahliye ettiği belirtildi.