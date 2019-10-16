Mezarında bile güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

İrlanda'nın Kilkenny şehrinde emekli asker Shay Bradley'in cenazesinde sıra dışı anlar yaşandı. Independent'ın haberine göre Bradley'in vasiyeti cenazesi toprağa verilirken daha önceden kaydettiği ses kaydının dinletilmesi olmuştu. Cenaze törenine gelenler bu ses kaydından habersizdi. Tabut toprağa indirildiği sırada o kayıt duyuldu: "Çıkarın beni, burası çok karanlık. Bu duyduğum bir rahip mi?" Gözyaşı döken kalabalık önce irkildi sonra gülmeye başladı. Bradley'in kızı Andrea, "Bu kaydı cenazesinde oynatmamız onun son arzusuydu. Ne adam ama... Hepimizi güldürmek istedi" dedi.