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Mezarında bile güldürdü

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Mezarında bile güldürdü
İrlanda'nın Kilkenny şehrinde emekli asker Shay Bradley'in cenazesinde sıra dışı anlar yaşandı. Independent'ın haberine göre Bradley'in vasiyeti cenazesi toprağa verilirken daha önceden kaydettiği ses kaydının dinletilmesi olmuştu. Cenaze törenine gelenler bu ses kaydından habersizdi. Tabut toprağa indirildiği sırada o kayıt duyuldu: "Çıkarın beni, burası çok karanlık. Bu duyduğum bir rahip mi?" Gözyaşı döken kalabalık önce irkildi sonra gülmeye başladı. Bradley'in kızı Andrea, "Bu kaydı cenazesinde oynatmamız onun son arzusuydu. Ne adam ama... Hepimizi güldürmek istedi" dedi.
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Mezarında bile güldürdü
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