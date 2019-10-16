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Trump'ın avukatı FETÖ elebaşının iadesi için baskı yaptı!

Türkiye'nin ABD'den yıllardır beklentisi, terör örgütü YPG'ye desteğini kesmesi kadar, Fetullahçı Terör Örgütü Lideri Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi. gazetesi bu konuda önemli bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani 2017'de Gülen'in iadesi için Trump'a büyük baskı yaptı.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 16:06
Trump'ın avukatı FETÖ elebaşının iadesi için baskı yaptı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'nin ısrarcı olduğu, Trump'ın bu konuya olumlu yaklaştığı fakat Beyaz Saray'daki yetkililer tarafından duruma karşı çıkıldığı ifade edildi.

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Dikkat çeken bu iddiayı Washington Post gazetesi ortaya attı.

Washington Post Gazetesinin o haberine göre, 2017 yılında, henüz Trump'ın avukatı değilken, başkanın en önemli destekçilerinden biri olarak sık sık Beyaz Saray'ı ziyaret ediyordu ve yine gazetenin iddiasına göre, başkan ile yaptığı özel sohbetlerde Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ısrarla dile getiriyordu.

Gazete, adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Giuliani'nin o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığını ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini yazdı. Haberde, Trump'ın da bir dönem bu fikre sıcak baktığı ve Gülen'in durumuyla ilgili bilgi almak için danışmanlarına baskı yaptığı öne sürüldü.

Gazeteye konuşan eski bir yetkili, Trump'ın Erdoğan'dan "Arkadaşım" diye bahsedip, neden Gülen'in Türkiye'ye iade edilemediği sorusunu sık sık sorduğunu söyledi.

Habere göre, yönetim içindeki yetkililer, bu fikre şiddetli karşı çıkıyordu ve Başkan'a da bu adımın hukuki süreçleri ihlal edebileceği ve kendisine siyaseten zarar verebileceğini öne sürdü.

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Trump'ın avukatı FETÖ elebaşının iadesi için baskı yaptı!
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