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'de kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı artıyor

'de kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"ndan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. İlk kez geçtiğimiz Nisan ayında ortaya çıkan hastalıkta vaka sayısının bu ayın ilk haftasında 1300'e yaklaştığı öğrenildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 22:43
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı artıyor

Ülke basınında yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, "EVALI" ismi verilen gizemli akciğer hastalığından şu ana kadar 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla gizemli akciğer hastalığında vaka sayısının 1300'e yaklaştığı belirtildi.

Hastalıkla ilgili araştırmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.

Söz konusu hastalıkta ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

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ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı artıyor
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