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Asırlık ağacı kesti 2 milyon TL ceza yedi

’de bir inşaat şirketi sahibine ülkenin en yaşlı ağaçlarından birinin de aralarında olduğu 70 ağacı kestirdiği için 300 bin sterlin ceza kesildi

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Giriş Tarihi: 17.10.2019
Asırlık ağacı kesti 2 milyon TL ceza yedi
İngiltere'nin güney Galler bölgesinde görülen bir davada inşaat şirketi sahibi Fiorenzo Sauro 176 yıllık bir kızıl servi ağacını kestirttiği için 300 bin sterlin (2 milyon 280 bin TL) ceza ödemeye mahkûm edildi. Swensea kentinde görülen davada Sauro'nun sahibi olduğu Enzo Homes Ltd isimli şirketin bölgedeki koruma altına alınan 70 adet ağacı kestirdiği, bunların arasında 176 yıllık, ülkenin en yaşlı kızıl servi ağaçlarından birini de bulunduğu belirtildi. Mahkeme, Sauro'ya bu ağır cezayı kesmekle kalmadı, ağacı kesen şirkete de 120 bin sterlin (912 bin TL) ceza kesti.
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Asırlık ağacı kesti 2 milyon TL ceza yedi
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