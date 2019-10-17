Gece kulübündeki tecavüz dehşetinden son dakika haberi geldi! Tecavüzü böyle kutlamışlar

İngiltere'de yaşanan ve bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alan gece kulübündeki tecavüz dehşetinden son dakika haberi geldi. İtalya'nın varlık ailelerinden gelen 25 yaşındaki Ferdinando Orlando ve 26 yaşındaki Lorenzo Costanzo, Londra'da eğlenmek üzere dışarı çıktı. Ünlü bir gece kulübüne giden ve burada alkol almaya başlayan ikili, barda yüksek alkolden dolayı adeta 'kendisinden geçmiş' genç bir kadını gördü. Alkollü kadının yanına yaklaşan iki arkadaş, aniden onu öpmeye başladılar.

MİDE BULANDIRAN AYRINTI ORTAYA ÇIKTI!

Adı açıklanmayan kadını birbirlerine doğru iterek gece kulübünün temizlik odasına götüren ikili, 23 yaşındaki kadına hayatının dehşetini yaşattılar. Ferdinando Orlando ile Lorenzo Costanzo'nun tecavüz davası dün görülürken, mahkemede mide bulandıran bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberinin detayları;