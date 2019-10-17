Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Gece kulübündeki tecavüz dehşetinden son dakika haberi geldi! Tecavüzü böyle kutlamışlar

kulübündeki tecavüz dehşetinden son dakika haberi geldi! Tecavüzü böyle kutlamışlar

İngiltere, iki günden bu yana bir kulübünde yaşanan tecavüz dehşetinin davasını konuşuyor. Ülke ajansları ise, bu iğrenç olaya ilişkin mahkemede çıkan son dakika detaylarını aktarıyor. İtalya'nın varlıklı ailelerinden gelen 25 yaşındaki Ferdinando Orlando ve 26 yaşındaki Lorenzo Costanzo, Londra'da sarhoş hâlde buldukları bir kadına hayatının kâbusunu yaşatmış, daha sonra gözaltına alınmışlardı. İkilinin ilk davası dün görülürken, şoke eden bir detay mahkemede ortaya çıktı. İşte, mide bulandıran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 17:00
Gece kulübündeki tecavüz dehşetinden son dakika haberi geldi! Tecavüzü böyle kutlamışlar

İngiltere'de yaşanan ve bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alan kulübündeki tecavüz dehşetinden son dakika haberi geldi. İtalya'nın varlık ailelerinden gelen 25 yaşındaki Ferdinando Orlando ve 26 yaşındaki Lorenzo Costanzo, Londra'da eğlenmek üzere dışarı çıktı. Ünlü bir gece kulübüne giden ve burada alkol almaya başlayan ikili, barda yüksek alkolden dolayı adeta 'kendisinden geçmiş' genç bir kadını gördü. Alkollü kadının yanına yaklaşan iki arkadaş, aniden onu öpmeye başladılar.

MİDE BULANDIRAN AYRINTI ORTAYA ÇIKTI!

Adı açıklanmayan kadını birbirlerine doğru iterek gece kulübünün temizlik odasına götüren ikili, 23 yaşındaki kadına hayatının dehşetini yaşattılar. Ferdinando Orlando ile Lorenzo Costanzo'nun tecavüz davası dün görülürken, mahkemede mide bulandıran bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gece kulübündeki tecavüz dehşetinden son dakika haberi geldi! Tecavüzü böyle kutlamışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN