Hazımsız Avrupa

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun, Barış Pınarı Harekâtı'na başlamasından itibaren Avrupa yine ikiyüzlülükte ve Türkiye karşıtlığında birleşti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda çok kısa sürede elde edilen büyük başarılar nedeniyle karalama propagandaları Avrupa'nın kursağında kalmıştı. Aynı duruma düşmek istemeyen Batı, Barış Pınarı Harekâtı'nda ise yalanlarına daha erken sarıldı ve Türkiye sahada ilerledikçe onlar da çirkinleşmeyi ilerletti. İşte sözde Barış Pınarı Harekâtı'nı destekleyenlere bile tahammülü olmayan Avrupa'daki linç örnekleri;

SİYASİLERE ANINDA LİNÇ: Avrupalı siyasiler, Türkiye'yi destekleyen tek bir cümleye bile tahammülleri olmadığını yine gösterdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda haklı gerekçeleri olduğunu söyleyince NATO ittifakı içindeki diğer üyeler tarafından adeta topa tutuldu. Avrupa aynı linci, Mehmetçiğe destek veren Türk futbolculara da uyguluyor.

Barış Pınarı Harekatı ile çaresiz kalan terör örgütü PKK/YPG'ye kara propaganda desteği! İşte yalanlar ve gerçekler

YALANLAR SİLSİLESİ: Avrupa basını en çirkin yanını haberlerinde ve başlıklarında gösteriyor. Sürekli Türkiye'nin "Kürt katliamı" yaptığından ya da yapacağından bahsediyorlar. Hatta Batılı basın mensuplarının operasyon sırasında sözde katliam olacak yerlerde pusuya yattığı ortaya çıktı. Ancak bölge halkının Türk askerini ve Suriye Milli Ordusu'nu kucakladığı anları görünce aynı Batılı gazetecilerin sessizce o bölgelerden ayrıldığına dair görüntüler sosyal medyaya düştü. Ayrıca Avrupa basınında bölge halkının terör örgütü YPG'den kurtulma sevinçlerinden bir kareye bile yer verilmedi.

YPG - PKK YALANI: Terör örgütü YPG'nin PKK ile bağı olmadığı yönünde yaptıkları propagandayı bile ellerine bulaştırdılar. Alman kanalı Die Welt'te yayınlanan haberde çatısını YPG'nin oluşturduğu SDG'nin çok farklı gruplardan oluştuğunu anlatıldı. Ancak militanların kollarında PKK elebaşısı Öcalan'ın resmi vardı.

SAVUNANLARA YER YOK: Avrupa basını yayınlarında Barış Pınarı'nı savunanlara en başından itibaren yer vermiyor.

HIRİSTİYANLAR'IN DA SESİ KISILDI: Irak ve Suriye'deki azınlık grupları sık sık Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları yayınlıyor. Ancak Avrupa basını bunları görmezden geliyor.

TWITTER DA DEVREDE: 'Özgürlük' platformu olan Twitter da bir kez daha 'tarafsızlığını' gösterdi. TRTWorld'ün paylaşımları 'hassas içerik' gerekçesiyle engelleniyor.



PKK SALDIRIYOR, POLİS İZLİYOR

Türkıye'nin Suriye'deki terör koridoruna yürüttüğü operasyon Avrupa ülkelerini çıldırtıyor. Türkiye'nin AB ülkelerinden gelen "operasyonu durdur" çağrısına kulak asmaması, siyasileri ve basını çileden çıkardı. Düşmanlıktan gözü dönen Avrupa, Türklere dönük saldırılara da sessiz. Barış Pınarı Harekâtı 8'inci gününü doldururken, PKK sempatizanları Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi. Saldırılardan bazıları:

PKK yandaşları dün Alman Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı. Polis ise olayları izlemekle yetindi.

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde dün akşamüstü Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk kökenli bir Alman vatandaşına saldırdı. Sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç yakıldı.

Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde DİTİB Mevlana Camisi'ne saldırı düzenlendi.

İsviçre'nin Basel kentinde PKK'lılar Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Beat Jans'ın gözü önünde Türk bayrağı yaktı, Jans sadece izledi.

PKK'lılar Nürnberg'de bir Türk süpermarketine saldırıp, market sahibinin oğlunu yaraladı.

Belçika'nın Liege kentinde gösteri düzenleyen PKK'lılar, Türklere saldırdı.

İsviçre'nin Bern kentinde PKK'lılar taş ve sopalarla terör estirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Milli Görüş'e ait bir camiye saldırdılar.

PKK'lılar Almanya'nın Herne'de bir Türk'ün büfesine saldırdı. İki kişi yaralandı.



İsmail EREL / FRANKFURT

İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PYD DESTEKÇİLERİNİN KARA PROPAGANDASI

FİRARİ FETÖ'CÜLERDEN PKK/YPG'YE DESTEK!