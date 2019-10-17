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haberi: yine rezil oldu! Sosyal medya çalkalandı…

ABD Başkanı’nın kızı aynı zamanda danışmanlık görevini de yürütüyor. Daha önce sosyal medya yaptığı hatalı paylaşımlar ile çokça tepki çeken Ivanka Trump, yine büyük bir skandalına imza attı. Takipçilerinin çok sert eleştirilerine maruz kalan Trump, paylaşımlarını hemen sildi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 14:56
Son dakika haberi: Ivanka Trump yine rezil oldu! Sosyal medya çalkalandı…

ABD Başkanı'nın kızı ve danışmanı , yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Daha önce yaptığı skandal paylaşımları ile çokça kez rezil olan Trump, son olarak büyük bir skandala daha imza attı.

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Son dakika haberi: Ivanka Trump yine rezil oldu! Sosyal medya çalkalandı…
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