Son dakika haberi: Korku filmlerini aratmayan esrarengiz olay! Sevgilisini zorla yatağa bağladı sonrası korkunç...

İngiltere'nin Swansea kentinde yaşanan dehşete ilişkin son dakika haberi geldi. 23 Nisan günü yaşanan korkunç olayın duruşması dün görülürken, kan donduran olayın çarpıcı detayları da günyüzüne çıkmış oldu. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşında olan Jason Farrel, bir süre Sarah Lodwig isimli kadınla ilişki yaşadıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı ayrıldı. Daha sonra, kadının kızı olan 22 yaşındaki Sammy-Lee Lodwig'le de birliktelik yaşamaya başlayan adam, 27 yaş farktan dolayı ilişkide ortaya çıkan sorunlarla başa çıkamaz oldu.

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Genç kadın da bu sorunların aşılması için bir gün Jason Farrell ile konuşmak için evine gitti. Konuşma sırasında adeta çılgına dönen 49 yaşındaki adam, büyük bir vahşete imza attı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...