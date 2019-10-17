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'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi

İsrail'in başkenti 'de bir grup, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:26
Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait paçavraları taşıyan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı.

Sloganlarında ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef alan grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.


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Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi
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