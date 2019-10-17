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Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Denetim Komitesinin Başkanı öldü

ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Başkan 'ın azil soruşturmasını yürüten komitenin başkanı 'in 68 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 13:44
Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Denetim Komitesinin Başkanı öldü

Cummings'in ofisinden yapılan açıklamada, Maryland eyaleti temsilcisinin, sabah erken saatlerde, John Hopkins Hastanesi'nde, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

"ÜLKENİN EN GERİ KALMIŞ BÖLGESİ"

Babası çiftçi olan Cummings, ABD Başkanı Trump'ın icraatlarına dair, azil soruşturması da dahil birçok soruşturmayı yürüten Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin başkanlığını yürütüyordu. Soruşturmaların kızdırdığı Başkan Trump, Cummings'in seçim bölgesi Baltimore için "ülkenin en geri kalmış bölgesi" ifadesini kullanmıştı.

Elijah Cummings, ABD Başkanı'nın, toplumu bölen ve gerçek sorunlarından uzaklaştıran "nefret dolu ve tahrik edici" yorumlar yapmayı bırakması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu. Temsilciler Meclisinde Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim olmak üzere 3 ayrı komite Trump'ın azil soruşturmasını yürütüyor.

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Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Denetim Komitesinin Başkanı öldü
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