Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutluyor

Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlanıyor. 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlık ilan edilen, 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.

Azerbaycanlılar, 70 yıl Sovyet yönetimi altında yaşasalar da bir zamanlar Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanıyan bir devlete sahip olduklarını hiçbir zaman unutmadı.

BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırmadan yaptığı katliam, Azeri halkın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yönetimine olan güvenini tamamen sarsarak, ülkenin bağımsızlığına giden süreci hızlandırdı.

Dönemin parlamento niteliğindeki kurumu olan Azerbaycan Ali Soveti'nde (Yüksek Konsey) 30 Ağustos 1991'de bağımsızlık ilan edilmesi yönünde bildiri kabul edildi. Eylül 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığın ilan edilmesinin tartışıldığı oturumlar yapıldı. Ali Soveti'nce, 18 Ekim 1991'de "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti" oy çokluğuyla kabul edildi.

8 EKİM, 1992'DEN BU YANA ULUSAL BAYRAM OLARAK KUTLANIYOR

Kabul edilen belgede, Sovyetler işgalci olarak belirtildi ve Azerbaycan'ın, 1918'de kurulan cumhuriyetin varisi olduğu ilan edildi. Ali Soveti'nin kararı 29 Aralık 1991'de referanduma götürüldü. Referandumda halkın neredeyse tamamı bağımsızlıktan yana oy kullandı. Azerbaycan'da 18 Ekim, 1992'den bu yana ulusal bayram olarak kutlanıyor.

BERAT ALBAYRAK'TAN KUTLAMA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Azerbaycan'ın bağımsızlığını şu sözlerle kutladı:

"Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının 28. yılını kutlarım. Kardeşlerimizin özgürlüğü payidar olsun."