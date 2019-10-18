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11 ’de satışta! iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar?

Tüm dünyanın heyecanla beklediği telefon teknolojinin dev markası tarafından üretildi. Eylül ayında düzenlediği lansmanda yeni ürünlerini dünyaya duyuran Apple markasının en dikkat çeken ürünü ise elbette 11 olmuştu. ’de de oldukça merak edilen telefonun satışına ne zaman başlanacağı teknoloji severler tarafından yoğun olarak araştırılıyordu. 18 Ekim tarihinde Türkiye pazarına girişi yapılacağı söylenmişti ve bugün satışı başladı. Peki, iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:30
iPhone 11 Türkiye’de satışta! iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar?

Teknolojinin dev markası tarafından üretilen 11, tanıtımının ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça merak ediliyordu. Özellikleri ve farklı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken telefonun 'de satışına bugün başladı. Teknoloji severlerin heyecanla beklediği bu günde yoğun olarak araştırılmaya başladı. Peki, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

IPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? TÜRKİYE SATIŞI BAŞLADI MI?

Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte iPhone 11'in fiyatı ve özellikleri…

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iPhone 11 Türkiye’de satışta! iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar?
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