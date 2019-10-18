iPhone 11 Türkiye’de satışta! iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar?

Teknolojinin dev markası Apple tarafından üretilen iPhone 11, tanıtımının ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça merak ediliyordu. Özellikleri ve farklı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken telefonun Türkiye'de satışına bugün başladı. Teknoloji severlerin heyecanla beklediği bu günde iPhone 11 Türkiye satış fiyatı yoğun olarak araştırılmaya başladı. Peki, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

IPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? TÜRKİYE SATIŞI BAŞLADI MI?

Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte iPhone 11'in fiyatı ve özellikleri…