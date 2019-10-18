Rezalet olayda flaş gelişme! Mahkeme: "Nasıl bir anne kızı arabadayken bu şekilde..."

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Avustralya'da yaşanan ve uzun süre ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında yer alan skandal olaya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 28 yaşında, 3 yaşındaki kızı olan Margarita Tomovska, yolda gittiği sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Tomovska, 'dur' ihtarına uymayarak aniden kaçmaya başlayınca, kovalamaca yaklaşık 10 dakika sürdü. Sonunda kaçacak bir yer bulamayan kadın, ekipler tarafından gözaltına alınırken; 18 ay sonra mahkemesi görüldü.

"NASIL BİR ANNE KIZI ARABADAYKEN BU ŞEKİLDE..."

Sorumsuzca davranan anne, dün gerçekleşen duruşmada savunmasını yaparken; mahkeme tarafından olay anına ait çarpıcı bir gerçek ortaya kondu. Savcılık makamı ise rezalet olaya ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu. Mahkemenin ortaya koyduğu ve savcılık makamanın söyledikleri neticesinde ise salon adeta buz kesti.

İşte, son dakika haberinin detayları;