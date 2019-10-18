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olayda flaş gelişme! : "Nasıl bir anne kızı arabadayken bu şekilde..."

Geçtiğimiz senenin Kasım ayında Avustralya'da yaşanan olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki anne Margarita Tomovska, 3 yaşındaki kızı varken polis tarafından durdurulmak istendi; ancak 'dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca sonunda yakalanan sorumsuz anne, 18 ay sonra mahkemeye çıktı. Bölge mahkemesi tarafından Margarita Tomovska'nın cezası açıklanırken çarpıcı bir gerçek daha ortaya kondu. Savcılık makamı, bu çarpıcı detayı açıkladığı sırada ise salonu adeta buz kesti.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 12:40
Rezalet olayda flaş gelişme! Mahkeme: Nasıl bir anne kızı arabadayken bu şekilde...

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Avustralya'da yaşanan ve uzun süre ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında yer alan skandal olaya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 28 yaşında, 3 yaşındaki kızı olan Margarita Tomovska, yolda gittiği sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Tomovska, 'dur' ihtarına uymayarak aniden kaçmaya başlayınca, kovalamaca yaklaşık 10 dakika sürdü. Sonunda kaçacak bir yer bulamayan kadın, ekipler tarafından gözaltına alınırken; 18 ay sonra mahkemesi görüldü.

"NASIL BİR ANNE KIZI ARABADAYKEN BU ŞEKİLDE..."

Sorumsuzca davranan anne, dün gerçekleşen duruşmada savunmasını yaparken; tarafından olay anına ait çarpıcı bir gerçek ortaya kondu. Savcılık makamı ise olaya ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu. Mahkemenin ortaya koyduğu ve savcılık makamanın söyledikleri neticesinde ise salon adeta buz kesti.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Rezalet olayda flaş gelişme! Mahkeme: "Nasıl bir anne kızı arabadayken bu şekilde..."
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