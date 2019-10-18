Türk askerinden Bosna Hersek’te eğitime destek

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Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin orta kesimindeki Zenica şehrinde bir ilköğretim okulunu onardı. Klopçe köyündeki 60 yıl önce inşa edilen Skender Kulenovic Okulu'nda düzenlenen törene Zenica-Doboj Kantonu Eğitim Bilim ve Kültür Bakanı Spahija Kozlic, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ali Tanış, öğrenci ve öğretmenler ile veliler katıldı. Bakan Kozlic, Türk askerinin yardımları sayesinde okulun dış cephesinin ve mobilyalarının yenilendiğini aktararak, eksiklerin tamamlanmasıyla mekanın tam bir okul haline geldiğini söyledi. Türk askerlerine teşekkür eden Kozlic, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarı diledi. Albay Tanış ise Bosna Hersek'te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.