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200 ev küle döndü

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.10.2019
200 ev küle döndü
Filipinler'in Navotas şehrinde bir yerleşim yerinde çıkan ve hızla yayılan yangında yaklaşık 200 ev kül oldu. İtfaiye şefi Bartolome Biliran, yerel saatle 02.30 sularında çıkan yangın için 20 dakika içinde beşinci alarm seviyesine geçildiğini belirtti. Biliran, bölgedeki evler hafif malzemeler kullanılarak inşa edildiği için yangının hızla yayıldığını söyledi. Alevlerin 06.00 civarında kontrol altına alındığını ifade eden Biliran, yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını kaydetti. Yangında evleri yanan 700 ailenin geçici barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.
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200 ev küle döndü
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