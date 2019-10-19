Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Almanya Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı

Köln'de skandal görüntü! 'lılar flamaları ile eylem yaptı

'nin 'nı protesto eden 'lılar, Köln'de bir araya geldi. Terör örgütü sempatizanları, ellerinde flamaları taşıdı.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 19:53
Almanya Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı

Suriye'deki PKK uzantısı YPG'lileri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, salı akşamına kadar ara verildi.

PKK'LILAR ALMANYA'DA ORTAYA ÇIKTI
Verilen arada kendilerini besleyen Avrupa'da ortaya çıkan PKK'lılar, meydanlara indi.

Almanya Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı

Almanya Köln'de eylem yapan PKK'lılar, "Türkiye saldırılarına son versin" "Almanya Türkiye'ye silah satmasın" diye slogan attı.

Terör örgütü sempatizanları, ellerinde YPG flamaları taşıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN