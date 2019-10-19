İngiltere’de suç rekoru kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de son yıllarda işlenen bıçaklı saldırılarda rekor bir artış olduğu tespit edildi. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, 2018'de soygun, dolandırıcılık ve ateşli silahla gerçekleştirilen 44 bin suç kayıtlara geçti. Geçen yıl bıçak ve benzeri keskin aletlerle işlenen suçlarda yüzde 7 oranında artış gözlendi. Ateşli silahlarla işlenen suçlarda yüzde 4, yankesicilik yüzde 10, soygun suçlarında yüzde 11 ve kamu düzeni ihlali suçlarında ise yüzde 9 artış olduğu belirtiliyor. 2019 yılı içerisinde 119 kişi bıçak ve silahlı saldırıları sonucu öldürüldü.