iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max Türkiye’de! iPhone 11 fiyatları, kaç TL?

Teknolojinin dev markası Apple'ın iPhone 11 serisini tanıtmasının ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni iPhone'lar oldukça merak ediliyordu. Özellikleri ve farklı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken telefonların Türkiye'de satışı bugün başladı. Teknoloji severlerin heyecanla beklediği iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in Türkiye satış fiyatı yoğun olarak araştırılmaya başladı. Peki, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

IPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? TÜRKİYE SATIŞI BAŞLADI MI?

Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in fiyatı ve özellikleri…