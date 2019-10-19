Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max Türkiye’de! iPhone 11 fiyatları, kaç TL?

11, iPhone 11 Pro ve Pro Max ’de! iPhone 11 fiyatları, kaç TL?

11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen basın lansmanıyla tanıtılmıştı. 'de de oldukça merak edilen telefonların satışına ne zaman başlanacağı teknoloji severler tarafından yoğun olarak araştırılıyordu. 18 Ekim tarihinde Türkiye pazarına girişi yapılacağı söylenmişti ve iPhone 11 ailesinin bugün satışı başladı. Peki, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.10.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 09:38
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max Türkiye’de! iPhone 11 fiyatları, kaç TL?

Teknolojinin dev markası 'ın 11 serisini tanıtmasının ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni iPhone'lar oldukça merak ediliyordu. Özellikleri ve farklı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken telefonların 'de satışı bugün başladı. Teknoloji severlerin heyecanla beklediği iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in Türkiye satış fiyatı yoğun olarak araştırılmaya başladı. Peki, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

IPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? TÜRKİYE SATIŞI BAŞLADI MI?

Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in fiyatı ve özellikleri…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max Türkiye’de! iPhone 11 fiyatları, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN