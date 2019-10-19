Küçük Bücür savaşı!

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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı. Uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin polisler ve askerlerle çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden oldu. Meksikalı yetkililer, olayların büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını açıkladı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, güvenlik kabinesini toplayacağını ifade etti.20'li yaşlarda olduğu sanılan Ovido Guzman Lopez, babasının 2 yıl önce yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmesinin ardından uyuşturucu kartelinin liderlerinden biri olmuştu. Meksika medyası, Lopez'in ABD'de arananlar listesinde olduğunu yazdı. 62 yaşındaki Joaquin Guzman, 2015'te Meksika'da tutulduğu cezaevinden kaçmış, daha sonra yakalanmasının ardından 2017'de iade edilmişti. Guzman, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.