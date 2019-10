BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun terör yuvalarına yönelik başlattığı ve kısa sürede büyük bir ilerleme kaydettiği Barış Pınarı Harekatı, sadece terör örgütü YPG'yi sahadan silmekle kalmadı, çifte standartta zirve yapan dünya basınını da pes ettirtti. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından bu yana Türkiye'ye karşı "işgalci, soykırım yapacaklar" gibi akıl almaz yalanlara sarılan Batı basını Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma sonrasında ise yine tek ses oldu. Ancak bu kez hepsinin manşetlerinde "Türkiye istediği her şeyi aldı" ve "Erdoğan'ın zaferi" başlıkları vardı.Derginin internet sayfasındaki haberde, "ABD, Erdoğan'a ne istediyse verdi" başlığı kullanıldı.Birinci sayfasında verdiği haberde, Trump'ın paylaştığı sosyal medya mesajında Erdoğan'a teşekkür ettiği vurgulandı.Barış Pınarı Harekatı'na yönelik en fazla karalama habere sarılan yayın organlarından biri olan New York Times, anlaşmayı da hazmedemedi. "Türkiye'nin Donald Trump'a zaferi" başlığıyla verilen haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini aldı" denildi.Operasyon boyunca Türkiye'ye karşı iftira furyasında başı çeken kuruluşlardan Washington Post, "Anlaşma, ABD yaptırımları tehdidini kaldırırken, Türkiye'nin tampon bölgeyi tutturmasına izin verdi" başlığını kullandı.En başından itibaren başta ABD kamuoyu olmak üzere tüm dünyadan terör örgütü PKK ile terör örgütü YPG'nin bağlantısını saklayan ve ABD Başkanı Donald Trump karşıtlığı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak yorumlayan CNN International anlaşma sonrası ise "Türkiye istediği her şeyi aldı" başlığını attı."Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlara ara vermeyi kabul etti" başlığıyla aktardığı haberde, "(ABD Başkanı Donald) Trump, anlaşmayı övüyor, ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara'nın hedeflerini karşıladığını söylüyor" değerlendirmesini yaptı."Anlaşma, Kürtlerin (YPG/PKK) liderliğindeki kuvvetlerin (SDF) sınır bölgesinden ayrılması gibi Türklere askeri operasyonla başarabilecekleri şeyi ilk etapta verdi" dedi."YPG'lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu yarı devletleri Rojava artık yok" ifadesine yer verildi."Anlaşma, ABD'nin Türkiye'nin amaçlarını açıkça onayladığını gösterdi" yorumunu yaptı.Türkiye'nin, istediği güvenli bölgeyi elde edebileceğini yazdı."Ankara'nın ölçülerine göre anlaşma" başlıklı haberinde, anlaşmanın Türkiye'nin tam istediği şekilde sonuçlandığını belirtti."Gerçek kazanan Erdoğan oldu" dedi.Ankara ile Washington arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı.Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmesini okuyucularına, "ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ve ateşkes için anlaşmaya vardı" manşetiyle duyurdu."Sahadaki durum büyük ihtimalle Türkiye'nin lehinedir" ifadesini kullandı."Türkiye'nin, ABD ile yaptığı anlaşmadaki büyük zafer 32 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölgenin oluşması değil bilakis büyük zafer dünyadaki süper güç olan ABD'ye şartlarını kabul ettirmesi ve tüm dünya ülkelerinin Türkiye'yi artık küresel bir güç olarak görmesidir" dedi.Türkiye'nin istediğini elde ettiğini yazdı.Barış Pınarı Harekatı boyunca Türkiye'nin karşısında ve terör örgütü YPG/PKK'nın yanında olan Fransa'dan Türkiye ile ABD arasındaki anlaşması sonrasında ise yeni bir adım geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "(Almanya Başbakanı) Merkel ve (İngiltere Başbakanı) Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" açıklamasında bulundu. Macron, "Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz" dedi.