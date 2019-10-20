Barcelona savaş alanına döndü

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İspanya'nınKatalonya bölgesinde Yüksek Mahkeme'nin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararları sonrası başlayan protestolar sürüyor. Katalonya Özerk Bölgesi'nin farklı şehirlerinde hafta başından bu yana "özgürlük yürüyüşleri" adı altında gösteriler düzenleyen gruplar, bölgenin başkenti Barcelona'da bir araya geldi. Bölge genelinde ilan edilen genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkanlar kapatıldı. Katalonya bayrakları taşıyan göstericiler, bağımsızlık yanlısı slogan atarak mahkum edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti. Yüz kişilik bir gösterici grubu ile polis arasında çatışma yaşandı. Emniyet binası önünde toplanan grup polise şişe, yumurta ve boya fırlattı. Çevredeki çöp kutularını ateşe vererek barikatlar oluşturan gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.