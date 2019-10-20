‘Bilge Kral’ dualarla anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Halkınabağımsız bir devlet bırakan Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının 16. yıldönümünde dün dualarla anıldı. 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek Bosanki Samac'ta dünyaya gelen Aliya İzzetbegoviç, 1992'den 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda halkına önderlik etti. 100 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden alan savaş ayrıca 1 milyonu aşkın insanı göçe zorladı. Hastalık nedeniyle 1996 yılında görevini bırakmak zorunda kalan 'Bilge Kral' 19 Ekim 2003'te hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Aliya İzzetbegoviç'i andı. Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı" sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.