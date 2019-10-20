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Bücür çatışmasında 8 kişi öldü

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Bücür çatışmasında 8 kişi öldü
Meksika'da uyuşturucu baronu "El Chapo" (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlunun gözaltına alınmasıyla çıkan çatışmalarda 8 kişi öldü. Güvenlik güçleri, Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde, ABD'de tutuklu bulunan Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı evinde gözaltına aldı. Kentteki 17 yolu kapatan çete mensupları, 14 noktadan askere ağır silahlarla saldırdı. Şiddetin dozunu arttıran çete üyeleri, sokaklardaki araçları ateşe vererek kamu binalarına, iş yerlerine ve vatandaşlara rastgele ateş açtı. Olayların ardından acil toplanan güvenlik kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılıp güvenlik güçlerinin çekilmesine karar vermişti.
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