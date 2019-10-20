‘Cennet Ada’ eğitim gönüllüsü bekliyor

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Afrika Kıtası'ndaki birçok ülkeye yönelik yürütülen sosyal sorumluluk projesine öncülük eden Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarından Hatice Yentürk'ün girişimleri ile Tanzanya'ya bağlı Zanzibar adasında faaliyetlerine başlayan Assalam Vakfı, yoksul çocuklara birçok dalda eğitim veriyor. Gönüllülük ve sosyal girişimcilik esaslı Afrika'ya hizmet etmeyi amaçlayan vakfın kampüsünde yoksul çocuklar eğitim görürken anneleri ise kampustaki atölyelerde meslek edinip ürettikleri giysi ve yöresel ürünlerin satışı sonrası aile bütçesine katkı sağlıyor. Türkiye'de bir film şirketinde çalışırken işinden ayrılıp Afrika'ya eğitim gönüllüsü olarak gelen vakfın operasyon müdürü Ömer Faruk Cura (25) bir taraftan yerel halka destek olurken bir taraftan da eğitim faaliyetlerini yürütmeye çalıştıklarını söyledi.Temel amaçlarının Afrika'nın yeni Nelson Mandela'larını ve yeni Makom X'lerini bulmak olduğunun altını çizen Cura, "Bizim şehir merkezinde bir kafemiz, dikiş atölyemiz, anasınıfımız ve çocuk üniversitemiz var. Bilim sınıfımız, drama, tiyatro, bilgisayar ve sanat-spor sınıflarımız var. Çocuklar bu alanlarda eğitimler alıyor" dedi. THY ve TİKA'nın yürüttükleri projelerde kendilerine büyük destek olduğunun altını çizen Cura, THY'nin Zanzibar'a direkt uçuşları sayesinde gönüllü başvurularının arttığına dikkat çekti. Yılda yaklaşık 500 bin turist ağırlayan Zanzibar'a sefer düzenleyen tek Avrupalı havayolu şirketi THY, Tanzanya'da başkent Darüsselam ve Kilimanjaro'nun ardından başlattığı Zanzibar uçuşlarını haftada 7 güne çıkardı.