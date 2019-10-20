FETÖ’ye Orta Amerika’da operasyon

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye'nin hız kazandırdığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları 81 ilde yoğun bir şekilde sürdürülürken, yurt dışındaki örgüt yapılanmalarına da ağır darbeler vuruluyor. FETÖ'nin Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi. Daha önce de MİT, dünyanın birçok ülkesinde onlarca FETÖ üyesini yakalayıp Türkiye'ye getirmişti. Hükümet MİT'in 20'ye yakın ülkede çok başarılı operasyonlar yaptığını açıklamıştı. Şimdiye kadar Somali'den Arnavutluk'a Pakistan'dan Sudan'a kadar geniş bir coğrafyada imza atılan operasyonlara şimdi de FETÖ'nün ana üssü konumundaki ABD'ye komşu olan Meksika eklendi. Gözler, Kanada ve ABD'deki FETÖ'cülere yönelmiş durumda. Bazı operasyonların medyaya yansıdığını, kimi operasyonların ise çok büyük gizlilik içinde sürdüğünü belirten yetkililer gelecek dönemlerde de bu tür operasyonların devam edeceğini vurguluyor. MİT özellikle Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Ukrayna, Makedonya, Arnavutluk, Irak, Nijerya, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Bosna Hersek ve Kosova gibi ülkelerde FETÖ üyelerini yakından takip ediyor. Avustralya'dan ABD'ye, Almanya'dan Türki Cumhuriyetlere, Latin Amerika'dan Afrika ülkelerine kadar geniş bir coğrafya MİT'in 'takip alanında yer alıyor.