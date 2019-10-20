Gelen ihbar üzerine tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı! Genç model cinayetinde son dakika gelişmesi!

Genç model Esmeralda Gonzalez'in başına gelenler, bir süredir Amerika basınının en çok üzerinde durduğu son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, genç kadının kaybolması ve ardından gelişen olaylar, korku filmi senaryolarını aratmıyor. Esmeralda Gonzalez, en son bu yılın Mayıs ayında komşuları tarafından görülmüş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Kendisini son görenler, genç modelin iç çamaşırlarıyla evinin çevresinde tökezleyerek yürüdüğünü aktarırken, kardeşi ise Esmeralda'dan ümidini hiç kesmedi.

GELEN İHBAR ÜZERİNE KAN DONDURAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Ekipler, Esmeralda'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma yürütürken genç kadının evi başta olmak üzere çeşitli yerlerde araştırma yaptı. Ancak Esmeralda'dan herhangi bir iz bulunmadı. Bu ayın başında gelen ihbar ise, kan donduran gerçeği ortaya çıkardı.

İşte, son dakika haberinin detayları;