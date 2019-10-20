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’dan haber: Ortalık savaş alanına döndü! Petrol bombası, bariyerler, göz yaşartıcı gaz...

haberi: 'da yüz binler, 4 aydır süren protestolara devam ediyor. Kowloon bölgesinde yasa dışı bir yürüyüş sırasında göstericiler polise molotof kokteyli atmaya başladı. Bu olayından ardından Hong Kong polisi, göz yaşartıcı gaz sıkarak protestoculara karşılık verdi. Ajanslara düşen son dakika haberinin fotoğraflarında, yürüyüş yapılan bölgenin savaş alanına döndüğü görülüyor.

REUTERS Dünya
AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.10.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:49
Hong Kong’dan son dakika haber: Ortalık savaş alanına döndü! Petrol bombası, bariyerler, göz yaşartıcı gaz...

Tsim Sha Tsui polis karakoluna bağlı polisler, 'da devam eden gösterilere sert müdahalede bulunuyor. Protestocular, Kowloon bölgesinde yasa dışı bir yürüyüş yapmaya çalıştıkları sırada polisin uyarısı ile karşılaştılar. Megafonlar ile göstericileri uyaran polis, bölgeyi terk etmelerini istedi. Göstericiler polislere molotof kokteyli atarak karşılık verince, polisler de göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar ve olay yerinden çarpıcı fotoğraflar...

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Hong Kong’dan son dakika haber: Ortalık savaş alanına döndü! Petrol bombası, bariyerler, göz yaşartıcı gaz...
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