Hong Kong’dan son dakika haber: Ortalık savaş alanına döndü! Petrol bombası, bariyerler, göz yaşartıcı gaz...

Tsim Sha Tsui polis karakoluna bağlı polisler, Hong Kong'da devam eden gösterilere sert müdahalede bulunuyor. Protestocular, Kowloon bölgesinde yasa dışı bir yürüyüş yapmaya çalıştıkları sırada polisin uyarısı ile karşılaştılar. Megafonlar ile göstericileri uyaran polis, bölgeyi terk etmelerini istedi. Göstericiler polislere molotof kokteyli atarak karşılık verince, polisler de göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar ve olay yerinden çarpıcı fotoğraflar...