‘Küresel acil durum’ devam edecek

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaşanan Ebola salgını nedeniyle "küresel acil durum"un devam ettiğini duyurdu. Salgının Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya sıçraması üzerine küresel acil durum ilan edildiğini duyuran DSÖ Acil Durum Komitesi, Cenevre'de toplandı. Toplantıda KDC'de 13 Ekim itibarıyla 3 bin 228 Ebola vakasının rapor edildiği, bunların 3 bin 114'ünün teyit edildiği, 114'ünün şüpheli vaka olduğu ve 2 bin 123 kişinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.