Terör örgütünün ‘kimyasal’ yalanı ortaya çıktı

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Terörörgütü PKK/YPG'nin, bir çocuğun görüntüsü üzerinden yürüttüğü, Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullanıldığı iddiasının, yalan olduğu uzmanlarca ortaya çıkarıldı. Dış basında TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını içeren haberler yapılıyor. TSK'nın elinde kimyasal silah bulunmadığına ilişkin hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem de Bakanlığın resmi hesaplarından yapılan açıklamalara rağmen, son dönemde bir çocuğun görüntüsü üzerinden kara propagandaya devam edildi. Paylaşılan söz konusu video ve fotoğraflar, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma (KBRN) uzmanlarınca incelendi. İncelemelerde kimyasal saldırının izine rastlanmadı. Uzmanlar, çocuğun üzerindeki petrol-naylon ağırlıklı kazak ve tişörtün alev aldığını, çocuğun sadece tişörtün değdiği yerlerinde ikinci derece yanık oluştuğunu belirledi, yüzünde, gözlerinde, saçlarında ise yanık izi olmadığını saptadı. Aynı şekilde belden aşağısında da bir yara bulunmadığı belirlendi. Uzmanlar ayrıca, beyaz fosfor kimyasal silahının gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma, kızarıklık, göz kapağı ödemi ve şiddetli acı oluşmasına yol açtığı; ancak söz konusu videodaki çocukta bu etkilerinin hiç birisinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca kimyasal silah yaralanmalarına müdahale eden sağlık personelinin korunmak için özel kıyafet, maske ve eldiven giymesi gerektiği, ancak böyle bir önlem almadıkları da belirlendi.