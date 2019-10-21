AB’ye mecburen mektup gönderdi

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İngiltereParlamentosu'nun cumartesi günü yapılan oylamada bir kez daha Avrupa Birliği'nden, Brexit'in ertelenmesi kararı çıkması üzerine, Başbakan Boris Johnson Brüksel'e mecburi olarak erteleme talebi mektubu gönderdi. Ancak mektubun sonuna imzasını eklemedi. Johnson'ın AB'ye kendi imzasını taşıyan ve Brexit'i ertelemenin hata olacağına inandığını yazdığı başka bir mektup daha gönderdiği ortaya çıktı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk erteleme talebini aldıklarını, AB liderleriyle talebe verilecek cevabı görüşeceğini belirtti.