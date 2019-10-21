Fransa’da binlerce kişi İslamofobiyi protesto etti

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Fransız aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul'un geçtiğimiz günlerde başörtülü Müslüman kadına yönelik sözlü saldırısına tepki gösterdi. Aşırı sağcı Odoul, geçtiğimiz günlerde Besançon'da düzenlenen bir toplantıda Müslüman kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve kendisine sözlü saldırıda bulunmuştu. Diğer yandan ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi, 15 Avrupa ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere Müslümanları "komşu" ve "aile üyesi" olarak Müslümanları komşu olarak en çok kabul eden ülkeyi araştırdı. Bu ülke 96 oranıyla Hollanda olurken, İtalya yüzde 65 ile listenin son sırada yer aldı.