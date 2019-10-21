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haberi: 24 yaşındaki genç modeli yatağa bağlayarak dehşeti yaşattı! Günlerce sürdü...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan ve bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında yer alan olaya ilişkin gelişmesi yaşandı. 24 yaşındaki model Esmeralda Gonzalez, en son bu yılın Mayıs ayında görülmüş; daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Komşularının aktardığına göre, Gonzalez, en son görüldüğünde üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve evinin civarında tökezleyerek yürüyordu. Polis ekipleri tarafından Esmeralda'nın evinde araştırma yapılırken, genç kadından herhangi bir ize rastlanılmadı. Geçtiğimiz günlerde gelen ihbar neticesinde kan donduran gerçek ortaya çıktı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:29
Son dakika haberi: 24 yaşındaki genç modeli yatağa bağlayarak dehşeti yaşattı! Günlerce sürdü...

Genç model Esmeralda Gonzalez'in başına gelenler, bir süredir Amerika basınının en çok üzerinde durduğu haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, genç kadının kaybolması ve ardından gelişen olaylar, korku filmi senaryolarını aratmıyor. Esmeralda Gonzalez, en son bu yılın Mayıs ayında komşuları tarafından görülmüş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Kendisini son görenler, genç modelin iç çamaşırlarıyla evinin çevresinde tökezleyerek yürüdüğünü aktarırken, kardeşi ise Esmeralda'dan ümidini hiç kesmedi.

GELEN İHBAR ÜZERİNE KAN DONDURAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Ekipler, Esmeralda'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma yürütürken genç kadının evi başta olmak üzere çeşitli yerlerde araştırma yaptı. Ancak Esmeralda'dan herhangi bir iz bulunmadı. Bu ayın başında gelen ihbar ise, kan donduran gerçeği ortaya çıkardı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: 24 yaşındaki genç modeli yatağa bağlayarak dehşeti yaşattı! Günlerce sürdü...
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